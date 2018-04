Terrae Etrusche, itinerari (in scooter) alla scoperta degli Etruschi

Evento scooteristico. Burgman Club Umbria.

Venerdi 4 • Arrivo Equipaggi Hotel Vega Ponte Valleceppi (Pg) • Ore - 15,30 Trasferimento Centro Storico - "Piazza Iv Novembre" • Ore - 16,00 Visita Sito Archeologico Sotto La Cattedrale Di San Lorenzo Arco Etrusco, • Ore - 19,00 Tour Della Cinta Muraria Etrusca In Scooter • Ore - 20,00 Cena Pizzone "Etrusco" Presso - Pizzeria La City Sabato 5 • Ore - 8,20 Raduno Equipaggi Hotel Vega • Ore - 8,30 Partenza • Ore - 9,00 Visita Tomba Etrusca All' Ipogeo Dei Volumni • Ore - 10,30 Visita Al M.A.N.U. Museo Archeologico Nazionale Dell'umbria • Ore - 12,20 Saluto Autorita' Sindaco Assessore "Atrio Museo". • Ore - 12,45 Pranzo "Al Sacco" Presso Funny Bar (Organizzato Da Noi) • Ore - 14,45 Partenza Per La Visita Della Citta' Di Gubbio • Ore - 18,00 Rientro Direzione Perugia • Ore - 20,00 Cena Di Gala Al Ristorante Collefiorito - Loc . Piccione Domenica 6 - Giornata Facoltativa • Ore - 8,30 Raduno Equipaggi Hotel Vega • Ore - 9,00 Partenza Tour Turistico Lago Trasimeno Con Sosta Pranzo Locale Tipico Info Prenotazioni: Referente Alessio Tel.349/4001500 Perugia@Burgman.It