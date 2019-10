La Terra dei Mercanti, a Umbriafiere in mostra il top dell'oggettistica vintage e del collezionismo "doc"

Vintage, modernariato, antichità, collezionismo e tante sorprese, saranno al centro di un vero e proprio viaggio nel tempo per la settima edizione di La Terra dei Mercanti, in programma sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 a Umbriafiere di Bastia Umbra.

Oltre 250 espositori in arrivo, da tutta Italia e dell’estero, per quello che si conferma come uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati al mondo del collezionismo a 360°: negli oltre 18 mila metri quadrati di mostra mercato ci sarà un’ampia scelta per tutti i gusti, per soddisfare sia gli appassionati più esperti che i curiosi. Tra le novità di quest’anno, un'ampia sezione dedicata al collezionismo a tema militare, con l’esposizione di alcuni esclusivi mezzi militari risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, tra cui sidecar originali tedeschi, una Vespa Piaggio anticarro con cannone e una Jeep Willys. E poi, nell'area militaria, anche materiali provenienti anche dalla Prima Guerra Mondiale, uniformi, elmetti ed altro.

E ancora, ci saranno oltre 300 bottiglie di liquore di porcellana e, per il collezionismo ludico, in collaborazione con La bottega del biliardo si potranno acquistare tavoli d’epoca e assistere a partite dimostrative di alcuni dei più grandi professionisti del biliardo. I 3 padiglioni di Umbriafiere ospiteranno poi la tradizionale esposizione (350 mq) di trenini dinamici, con ambientazioni ricostruite nel dettaglio, vinili, fumetti, radio, orologi Swatch e Rolex, monete e giocattoli. Ampio spazio ovviamente al settore vintage, con un tuffo negli stili e nei look del passato, con l’abbigliamento e l’oggettistica vintage. Protagonisti anche i settori antichità, dal fine ‘800 fino inizio ‘900, arredi, complementi d’arredo e oggettistica. Oltre all'intrattenimento dell'esposizione di modellismo ferroviario, nell'edizione 2019 sarà data molta importanza al settore del libro antico e delle stampe antiche con la presenza di espositori specializzati.