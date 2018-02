Cosa fare a San Valentino: cinque giorni dedicati al cioccolato, il programma della festa

Dopo il successo di presenze registrate nel fine settimana, Cioccolentino si appresta a chiudere in bellezza questi cinque giorni di festa con un 14 febbraio, festa di San Valentino e degli innamorati, davvero ricco di romanticismo e dolcezza. Tutte le coppie avranno più di un’occasione per dichiararsi amore.

C’è chi l’ha già fatto, partecipando al concorso “A te…”. Sono stati tantissimi coloro che hanno inviato poesie, pensieri, dediche al proprio lui e alla propria lei. Ad aggiudicarsi il premio messo in palio da Cioccolentino - un soggiorno di coppia a Terni in occasione della kermesse - è stata Giulia Angelella, con la poesia Reinventa (*) che mercoledì pomeriggio sarà interpretata sul palco dall’attore, regista e autore ternano Germano Rubbi. Rubbi sarà, dunque, voce e anima di ogni partecipante al concorso, rendendo i pensieri pervenuti da tutta Italia vere e proprie dichiarazioni d’amore.

Tutti gli innamorati che hanno raggiunto Terni hanno potuto esprimere i propri sentimenti anche scrivendoli sul dolce muro realizzato dai maestri pasticceri, trasformatisi per l’occasione in originali muratori. Il muro - 400 kg di cioccolato fondente - realizzato in corso Tacito, resterà a disposizione degli innamorati più ispirati fino a mercoledì 14 febbraio per poi essere “abbattuto” e dato in degustazione per beneficenza. I fondi raccolti andranno, infatti, all’Associazione I Pagliacci per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Terni. Anche Palazzo Spada diventerà l’insolita cornice dei messaggi d’amore, che potranno essere proiettati sulla facciata dello storico palazzo comunale cittadino, tutti i giorni dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00.

Per i più giovani, l’appuntamento da non mancare è alle 17,00 di mercoledì, in Piazza Europa con I Like San Valentino, il flasmob guidato dai giovanissimi Youtuber Grax, Talox e Gigi. Insieme a loro, i ragazzi potranno partecipare ad un’insolita Caccia al Tesoro tra gli stand di Cioccolentino e le vie del centro storico di Terni. Cinque tappe per aggiudicarsi altrettanti premi e il selfie finale con i beniamini di You Tube. In collaborazione con Card Premium City, Smart, Via Garibaldi, Cinema CityPlex, Via Roma, Università dei Sapori.

Per le ragazze, infine, un’opportunità imperdibile offerta da CFP Centro di Formazione Professionale di Terni per “farsi belle” al cioccolato… Tutti i giorni, dalle 10 alle 12 in Piazza della Repubblica la possibilità di un originale make up e acconciature al cacao e cioccolato, per essere irresistibili.

Domenica, 11 febbraio, sono stati proclamati i vincitori del ChocoContest di Cioccolentino dell'Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani, i ragazzi della Sardegna: Federica Anselmi, Loris Ciccone e Micaela Astarita. Le loro praline hanno conquistato il pubblico e la giuria. Sapori di pecorino e miele di corbezzolo, mirto e torrone sardo. Il programma completo è scaricabile su www.cioccolentino.com e sulla pagina Facebook Cioccolentino