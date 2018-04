Festival Giornalismo, grandi incontri con i protagonisti dell'amata fiction Don Matteo: Terence Hill a Perugia

Si terrà sabato 14 aprile alle ore 15.00 al Teatro Morlacchi di Perugia nell’ambito di IJF18, l’incontro speciale “Don Matteo: una fiction per promuovere il territorio, conquistando i giovani”. Sul palco del Teatro perugino il popolare interprete della fiction Don Matteo Terence Hill insieme a Fabio Paparelli vice presidente Regione Umbria, agli attori Mariasole Pollio e Federico Russo e la giornalista del settimanale Oggi Marianna Aprile, che avrà il ruolo di moderatrice.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la Regione Umbria, con la fiction Don Matteo, serie prodotta da Lux Vide, in collaborazione con la Rai fiction, sarà l’occasione per presentare il film Il mio nome è Thomas, dal 19 aprile in uscita nelle sale cinematografiche, che vede il ritorno di Terence Hill come protagonista sul grande schermo con un film di ambientazione western, genere per il quale è diventato un volto iconico grazie a titoli come I quattro dell’Ave Maria, Il mio nome è Nessuno e Lo chiamavano Trinità, uno dei molti film interpretati in coppia con l’amico Bud Spencer. E proprio a lui Terence Hill dedica questo suo nuovo lungometraggio.

Il mio nome è Thomas, di e con Terence Hill e con Veronica Bitto, Guia Jelo e Andy Luotto, prodotto da Paloma 4 s.r.l., uscirà nelle sale il 19 aprile distribuito da Lux VIDE. Il mio nome è Thomas è una storia on the road, tra la Spagna e l'Italia in cui Thomas, in sella alla sua motocicletta affronta un viaggio solitario verso il deserto. Durante i preparativi però incontra la giovane Lucia che sconvolgerà tutti i suoi piani.

Thomas a causa di Lucia si ritrova in una situazione rocambolesca e per proteggere la ragazza, deve affrontare e mettere al loro posto due delinquenti. Quando finalmente riesce a raggiungere il traghetto diretto a Barcellona, Lucia, con una scusa, si imbarca insieme a lui. Dopo qualche giorno, finalmente di nuovo solo, viaggia con la sua Harley Davidson verso il deserto. Qui trova un posto ideale: un altopiano circondato da montagne che si affaccia su un grande canyon dove decide di sostare. Si stabilisce in un piccolo paese abbandonato in stile far west per vivere a contatto con la natura. Presto però Lucia decide di raggiungerlo e stravolgere ancora una volta la sua quiete.

È proprio nel deserto di Almeria che i due iniziano davvero a conoscersi, stringono un’amicizia sincera e, malgrado le molte differenze, saranno preziosi l’uno per l’altra. Atmosfere western, polvere, deserto fanno da sfondo a un emozionante viaggio on the road che celebra la vita e l’amicizia e dove non potevano mancare omaggi alle epiche risse (…e alle famose “padellate”) dei film del passato. Terence Hill Torna sul grande schermo con una nuova imperdibile avventura.