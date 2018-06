Tennisday 17.06.2018 - Torneo di tennis amatoriale aperto a tutti

Torneo di tennis amatoriale,aperto a tutti. Una giornata per stare insieme , apprezzando il fantastico mondo del tennis. Il costo di iscrizione di €.10.00 comprende: iscrizione al torneo, primo piatto, una bottiglia di acqua 0.50lt, la tessera a vita della Associazione l'Abbraccio. Tutto il ricavato andrà a sostenere l'acquisto di un defibrillatore per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Grifo di PonteValleceppi (PG). Vi aspettiamo per trascorrere una bellissima giornata e per :FARE E FARSI del bene , anche se non siete sportivi o non avete mai tenuto una racchetta in mano nessun problema si sta insieme , ci si diverte e si fa qualcosa di buono "servendo" una buona causa.