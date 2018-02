Campioni nello sport, campioni nella vita, il coraggio di due donne a "Testimonianze dall'Umbria"

Due campionesse si raccontano nella trasmissione televisiva “Testimonianze dall'Umbria” in onda martedì 6 febbraio alle 20:30 su Tef channel e canale 831 di Sky ( replica mercoledì ore 18.30). Sono Jessica Tosti, 21 anni, una bacheca già ricca di allori, azzurra del team della Nazionale di tiro al piattello, pronta a rispondere alla selezione di un corpo armato dello stato ( l'annuncio a breve) per rappresentare l'Italia alle Olimpiadi. Jessica, atleta che affronta con il sorriso i sacrifici imposti per emergere in una disciplina molto selettiva, ha debuttato giovanissima.

Racconta :"Avevo 13 anni e non dimenticherò mai quella gara di Salerno, mi tremavano le gambe e la spalla dove si appoggia il fucile mi ha fatto male per un mese ".Da allora non mi è più fermata; alterna ore di studio a duri allenamenti in palestra e al poligono. Il papà Stefano la segue ovunque, in Italia e all'estero, con impegni agonistici settimanali , trasferte lunghissime, 60 mila chilometri all'anno ." Ma tutto è meno faticoso con la passione se, come spero, potrò raggiungere traguardi importanti.

Se Jessica è campionessa nello sport, Anna Rita Bellagamba lo è nella vita. Infermiera professionale dopo 11 anni di servizio, rimase vittima in un incidente stradale che le ha procurato conseguenze gravissime. " Il 30 dicembre del 2006 la mia vita subì una svolta – ricorda - ,il mio ruolo si è invertito : da operatore sanitario a paziente. Quattro mesi di ricovero in Unità Spinale e lì ho maturato la convinzione che nonostante la mia condizione di tetraplegica avrei ancora potuto essere utile agli altri ". Avrebbe potuto restare a casa per sempre e invece dopo la convalescenza ha ripreso a lavorare senza interruzione . "Continuo a pensare di trasmettere ai pazienti la mia esperienza di vita. Per tre anni ha lavorato nel reparto di degenza , ora presso l'ambulatorio della stessa struttura, addetta alla parte amministrativa, prendo appuntamenti per gli utenti che richiedono visite o esami di controllo, provvedo alla archiviazione delle cartelle cliniche. Ma ad Anna Rita il lavoro non basta. Ha un’altra occupazione : il volontariato nella onlus che assieme a 60 soci ha costituito; si chiama "La Pietra Scartata" che in soli due anni di attività ha erogato contributi a persone disabili con reddito basso.

La puntata della trasmissione condotta da Mario Mariano si avvale dei contributi del giornalista Selenio Canestrelli , del medico fisiatra Bruno Lepri e del vicepresidente di Enalcaccia Perugia Andrea Lilli, che affronta il fenomeno dei cinghiali che provocano i danni di oltre un milione tra incidenti stradali e alle colture agricole. “ Chi può contenere il fenomeno sono solo i cacciatori-sostiene Lilli-ma con la crisi siamo quasi dimezzati negli ultimi dieci anni”.