"Teens Week", alla scoperta dei propri talenti, esplorando il territorio con l'esperienza di "Duc in Altum"

Un progetto dell'ANSPI Abbazia Giovani Montemorcino per ragazzi tra gli 11 e i 14 anni per far emergere, in viaggio tra le eccellenze produttive e artigianali dei nostri territori, quelle che sono le passioni e le potenzialità dei giovani. Obiettivo: trovare la propria inclinazione