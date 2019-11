Al via la stagione del Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi: una dedica ideale a Pier Paolo Pasolini

Sarà dedicato a Pier Paolo Pasolini il Cartellone Teatrale 2019/20 del Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi. Lo annuncia la Direttrice Artistica Fulvia Angeletti in una nota. Sulle opere del Poeta il Teatro di Assisi ha incentrato questa estate un progetto con tanti attori e allievi attori che hanno gravitato nella città di san Francesco.

Tiitolo della stagione è infatti “Il sogno di una cosa”, come il romanzo d’esordio di Pasolini.

Il programma 2019/20 è composto da 9 importanti appuntamenti di prosa e musica, da una rassegna di 3 spettacoli di Teatro Ragazzi e una novità dedicata al cinema.

Dall'incontro tra il Piccolo Teatro degli Instabili e “Prospettiva Kinski”, il nuovo collettivo cinematografico recentemente creato ad Assisi, nasce "INSTABILI VISIONI": una rassegna di cinema a teatro che si prefigge di indagare il rapporto conflittuale tra autore e attore, tema che sarà il filo conduttore delle 3 proiezioni che verranno effettuate nella due giorni, il 17 e 18 Novembre 2019. I film saranno preceduti da un cappello introduttivo a cura del Professore di Storia del Cinema presso l’Università degli Studi di Perugia Alessandro Tinterri per approfondire le peculiarità e curiosità dei registi scelti (Louis Malle, Werner Herzog e John Cassavetes). Un altro momento in programma sarà l'avvicinamento all'ultima proiezione attraverso una mise-en-éspace a cura di Samuele Chiovoloni con gli allievi del Laboratorio di Recitazione del Piccolo Teatro degli Instabili.

Ad aprire il Cartellone teatrale vero e proprio sarà invece, il 24 Novembre, “MISTERO BUFFO”, di Dario Fo diretto e interpretato dall’irresistibile Ugo Dighero, che con il solo uso di parola e gesto, popolerà il palco di un’abbondanza di personaggi ed elementi dinamici e vitali. Un omaggio al Premio Nobel che mostra ancora intatta la sua grande forza comica nel cinquantesimo anniversario della sua creazione.

A seguire, il 1° Dicembre, le Ebbanesis in “SERENVIVITY” - due attrici/cantanti napoletane in ascesa nel panorama musicale italiano. Il duo nasce sul web a giugno 2017.

Il 13 dicembre la compagnia Alchemico Tre, composta da Michele Di Giacomo, Giorgia Coco e Federica Fabiani, porta ad Assisi “PER LA RAGIONE DEGLI ALTRI”, un tradimento di Luigi Pirandello. ”

Il 2020 si aprirà invece il 10 Gennaio, con Carlo De Ruggieri in “OGNI BELLISSIMA COSA” di Duncan Macmillan e Johnny Donahoe.

Altro incontro imperdibile, il 24 gennaio con il fantastico cast di “BUON ANNO, RAGAZZI” prodotto dal Teatro Franco Parenti, di e con Francesco Brandi e con Loris Fabiani, Miro Landoni, Daniela Piperno e Sara Putignano.

Il 13 Febbraio invece, tornerà sul palco degli Instabili, il Premio Ubu Roberto Latini con “LA DELICATEZZA DEL POCO E DEL NIENTE”.

“Guarda come nevica” è il titolo della trilogia ideata dalla vulcanica regista e attrice Licia Lanera, con cui l’artista (insieme al musicista e compositore di elettronica Qzerty), porterà in scena tre drammaturgie russe con protagonista la neve. Il 5 Marzo sarà ad Assisi con il primo episodio “CUORE DI CANE” di Michail Bulgakov.

Il 20 Marzo sarà la volta di “FOLLIAR” di e con Alberto Astorri e Paola Tintinelli, una coppia artistica geniale, per la prima volta in Umbria. Il loro spettacolo è un inno all'incontrario al Teatro, “quell'arte che non finisce mai di star per morire”. Fin dalla fondazione della loro Compagnia restano fedeli a una cifra ben riconoscibile e a uno stile inconfondibile che lascia il segno. Questo è il loro spettacolo storico.

A concludere la stagione il 2 Aprile sarà il duo composto da Rachele Andrioli (voce, tamburi a cornice, flauto armonico e ukulele) e Rocco Nigro (fisarmonica) con il loro concerto “MALETIEMPU”.

La primavera 2020 riserverà ancora tanti importanti appuntamenti con la consueta collaborazione con STRABISMI Festival, un’importante vetrina di teatro contemporaneo arrivata alla sua sesta edizione e dal 28 al 31 Maggio gli spettacoli di “Birba chi legge – Assisi fa storie”, Festival dedicato al mondo della narrazione per bambini e ragazzi.

Anche quest’anno inoltre all’interno della Stagione di prosa e musica, il Piccolo Teatro degli Instabili, presenta insieme a “Birba chi legge” e “Ateatroragazzi” - due affermate realtà assisane che da anni si occupano della diffusione della lettura e del Teatro tra i bambini e i più giovani, - una rassegna di Teatro Ragazzi formata da 3 bellissimi spettacoli per tutte le famiglie: il 28 dicembre 2019 “Rosa” con Teresa Bruno, il 18 Gennaio 2020 “Pollicino” con Bernardino Bonzani e Franco Tanzi e l’ 8 Febbraio 2020 “Zuppa di sasso” di Accademia Perduta/Romagna Teatri, questi ultimi due in replica la mattina per le scuole del territorio.