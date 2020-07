"Teatro con vista", a Trevi tre serate comiche d'autore

Trevi ritorna a offrire la sua bellezza a cittadini e turisti in tre serate all'insegna del teatro, per ridere ed emozionarsi sotto le stelle: “Teatro con vista – risate d’autore” è il nome della rassegna in programma nello splendido ninfeo di Villa Fabri di Trevi che ospiterà tre popolari attori comici.

L’evento, curato da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale in collaborazione con il Comune di Trevi, si aprirà sabato 18 luglio alle ore 21.15 con Federica Cifola in “Mamma…zzo!”. L’attrice comica, memorabile per i suoi personaggi su La7 e Radio2, racconterà una missione davvero impossibile: essere mamme! Ironizzando sul suo ruolo di madre, ponendosi dubbi e inquietanti interrogativi, lo spettacolo analizzerà anche i percorsi di alcune mamme famose della storia, della politica e dell’attualità.

Un’altra donna dai molteplici talenti, Michela Andreozzi, andrà in scena mercoledì 29 luglio con “A letto dopo Carosello”. Attrice di cinema e teatro, sceneggiatrice, conduttrice radiofonica, in questo spettacolo racconta gli straordinari anni Settanta, attraverso le musiche e le atmosfere dell’epoca, dando il suo personale omaggio alle icone di quegli anni, da Franca Valeri a Gabriella Ferri.

Si chiude venerdì 7 agosto con Roberto Ciufoli, conosciuto al grande pubblico per il quartetto comico Premiata Ditta, in scena con “Tipi – recital comico antropologico”, esilarante percorso attraverso diversi “tipi” umani.

Prevendita biglietti on line su www.fontemaggiore.it.