A Spello con Marco Bonini a parlare di emozioni con il teatro

Sarà l’attore e sceneggiatore Marco Bonini l’ospite del prossimo appuntamento dedicato alle emozioni di “Passaparola, leggi gusta, pensa” in programma per giovedì 16 gennaio alle ore 17 nel Palazzo comunale. L’evento, promosso in collaborazione con l’Associazione Nel nome del Rispetto e coordinato dalla giornalista Rosanna Mazzoni, sarà l’occasione per presentare “Se ami qualcuno dillo”, il romanzo d’esordio di Bonini che nel raccontare le vicende di una famiglia romana, tratta le tematiche del concetto di virilità, dell’abbandono dello stereotipo dell’uomo che “non deve chiedere mai” e della ricerca di una nuova identità maschile.

Nel 2015 ha firmato con Edoardo Leo la sceneggiatura del pluripremiato Noi e la Giulia, vincitore di due David di Donatello, due Nastri d’Argento e del Globo d’Oro della stampa estera come migliore commedia dell’anno.