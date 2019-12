Prosegue "In punta di piedi", la stagione artistica di Spazio Zut a Foligno per grandi e piccoli

Si chiama ‘In punta di piedi’ il nuovo progetto rivolto all’infanzia ideato dallo Spazio Zut di Foligno, protagonista della stagione 2019-2020. Spettacoli e laboratori artistici e creativi per bambini, ragazzi e famiglie in un unico cartellone. Un programma di eventi iniziati ad ottobre 2019 con termine a marzo 2020, che prevede laboratori per bambini e bambine sulle principali arti (cinema, teatro, arte, letteratura, musica) nonché spettacoli divertenti e suggestivi per tutta la famiglia. Progetto realizzato con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. ,

Il prossimo appuntamento in programma è doppio: sabato 28 dicembre lo spettacolo ‘Kalinka’, inserito all’interno stagione di teatro contemporaneo ‘Re: act’ che giunge così al suo terzo appuntamento, e domenica 29 dicembre il laboratorio di circo ‘Animaletti acrobati di Bosco e Città’.

CALENDARIO APPUNTAMENTI ‘IN PUNTA DI PIEDI’

Sabato 28 dicembre

ore 18.15

Kalinka - Compagnia Nando e Maila

all’interno della stagione Re:act

SPETTACOLO TEATRALE

Per grandi e piccini dai 4 anni in su.

Domenica 29 dicembre

Animaletti acrobati di Bosco e Città

LABORATORIO CIRCO a cura di Associazione Circo Corsaro / Maria Teresa Cesaroni

Adatto a bambini e bambine dai 4 ai 13 anni. Due gruppi con massimo 15 partecipanti.

4 - 8 anni dalle ore 11.00 alle ore 12.00

9 - 13 anni dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Domenica 19 gennaio

h 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30

Una tazza di mare in tempesta - Roberto Abbiati

all’interno della stagione Re:act

SPETTACOLO TEATRALE

Per grandi e piccini dai 7 anni in su.

Domenica 26 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 18.00

La corsa delle immagini

LABORATORIO VIDEO a cura di ZUT!

Adatto a bambini e bambine dai 9 ai 13 anni. Massimo 15 partecipanti.

Domenica 16 febbraio

Piccolo Conservatorio Farfalla

LABORATORIO MUSICALE a cura di Joe Rehmer

Adatto a bambini e bambine dai 3 ai 5 anni.

Due gruppi con massimo 10 partecipanti.

Primo gruppo dalle ore 11.00 alle 12.30

Secondo gruppo dalle ore 16.00 alle 17.30

Domenica 22 marzo dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Mariolina e Gli Alberi Maestri.

LABORATORIO DI DISEGNO E NARRAZIONEa cura di Maria Luisa Morici

Adatto a bambini e bambine dai 6 ai 10 anni. Massimo 20 partecipanti.