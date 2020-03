Prosegue alla Sala dei Notari "Comìc", risate con con Saverio Raimondo

Venerdì 13 marzo (ore 21.00) alla sala dei Notari di Perugia, torna l'appuntamento con la stagione di stand-up comedy "Comìc", che vedrà protagonista Saverio Raimondo.

Dopo il successo de "Il Satiro Parlante", il suo spettacolo di stand-up comedy uscito su Netflix nel maggio scorso e distribuito in 190 Paesi, Raimondo torna infatti dal vivo con più di un'ora di materiale completamente nuovo e travolgente. Una comicità adulta per persone dotate di senso dell'umorismo, alle quali Raimondo si rivolge in modo intimo e informale. Al termine dello spettacolo risate garantite.

"Comìc" è promossa in sinergia dalla compagnia Occhisulmondo, dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore in collaborazione con Aguilar e Metanoia, con il patrocinio del Comune di Perugia, sotto la direzione artistica di Matteo Svolacchia.