Progetto "Socialmente", a Magione rinviati gli spettacoli di Teatro Insieme

Gli organizzatori del progetto "Socialmente", che si svolge nel comune di Magione, annunciano che per tutelare la salute della cittadinanza i previsti spettacoli teatrali della rassegna “Teatro insieme, uno spettacolo per tutti” in programma il 7 e 21 marzo e il 4 aprile, sono stati rinviati a data da destinarsi.



La decisione è maturata sulla scorta di quanto sta avvenendo in tutta Italia in queste ore, considerando in più che il progetto vede coinvolti ospiti di strutture socio-sanitarie del Trasimeno, soggetti particolarmente a rischio per il contagio del Covid-19.



Rimane comunque visitabile fino a domenica 8 marzo la mostra allestita al Museo della pesca di san Feliciano “Protagonisti della nostra vita”. Si tratta di un emozionante e delicato racconto per immagini, realizzato all’interno delle strutture coinvolte: Comunità alloggio ex Ospedaletto, Centro diurno di Sant’Arcangelo, Casa Serena Zefferino Rinaldi, Casa alloggio I Tulipani, Comunità terapeutica Nuova Alba.

Alla sua realizzazione hanno lavorato cinque fotografi professionisti (David Deveson, Ettore Panichi, Gianni Vagnetti, Sara Mattaioli e Stefano Stefanoni) che nei mesi precedenti sono entrati in relazione con l’ambiente delle diverse strutture, incontrando gli ospiti e restituendo attraverso il loro obiettivo il racconto della vita all’interno delle comunità.