Arriva Pirandello al Piccolo Teatro degli Instabili con "La ragione degli altri"

A 150 anni dalla nascita di Pirandello, venerdì 13 dicembre alle 21:15, il Piccolo Teatro degli Instabili opsiterà per la prima volta in Umbria la Compagnia Alchemico Tre, che affronta l’autore siciliano e il suo teatro a confronto con uno dei suoi primi testi: “La ragione degli altri”. La riscrittura ad opera di Michele Di Giacomo e Riccardo Spagnulo prende le mosse dall’originale di Pirandello del 1895 e da una regia di Massimo Castri del 1983. Il testo ridotto a tre personaggi gioca con il teatro-nel teatro prima ancora che il drammaturgo lo formalizzasse e sui ruoli famigliari a cui gli interpreti sentono di dover corrispondere. In uno spazio asettico con elementi tecnologici moderni (schermi, microfoni e computer) la vicenda pirandelliana si ricrea forzatamente senza possibilità di uscita.

Per godere dello spettacolo il Piccolo Teatro degli Instabili offre formule di Abbonamento a 7 o a 5 spettacoli, nonché riduzioni sul costo di accesso a tutti gli under 30, gli over 65 e i partecipanti ai Laboratori. Inoltre, per promuovere l'amore al teatro sono disponibili formule di abbonamento “su misura”.