"Pinocchio, le avventura di un sognatore", la favola rivisitata in chiave moderna contro il bullismo e per l'intergazione

Sabato 11 e domenica 12 gennaio arriva all’Auditorium Capitini di Perugia il Teatro Umbro dei Burattini con lo spettacolo “Pinocchio, Le Avventure di un sognatore”. Si trarra di un grande classico, ma nella rivisitazione proposta dal Teatro Umbro dei Burattini il celebre personaggio di Collodi gioca con i moderni videogames e strizza l’occhio ai social-network. Sarà l’antica arte dei burattini a presentare Pinocchio in chiave moderna con uno spettacolo di 75 minuti che ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico e da parte dei media nel corso delle precedenti tournée in tutta Italia. Al burattino più famoso d’Italia, il compito di veicolare un messaggio contro il bullismo e a favore dell’integrazione sociale, tema sempre più attuale e di primaria importanza anche tra le fasce più giovani e indifese ed esposte a pericoli sia sul web (il cosiddetto cyberbullismo) che negli ambienti di socializzazione.

Il Teatro Umbro dei Burattini è diretto da Andrea Bertinelli e Vioris Sciolan entrambi umbri.