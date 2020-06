Piccolo Teatro degli Instabili, riprendono i laboratori per adulti e ragazzi, ma saranno all'aperto

Si riaprono le quinte per circa 40 allievi del Laboratorio di Recitazione per adulti a cura di Samuele Chiovoloni e Caterina Fiocchetti al Piccolo Teatro degli Instabili, nonché gli oltre 20 bambini del Laboratorio di Teatro condotto da Giulia Zeetti (con Ayumi Makita) e quello per gli Adolescenti a cura di Massimiliano Burini e Giuseppe Albert Montalto.

Le norme anti-Covid consentono infatti ora ai teatri di riaprire, ma le condizioni previste per la riapertura non sono ancora adeguate a vivere appieno un’esperienza forte di condivisione come quella teatrale.

I laboratori lasciati a metà a marzo riprenderanno quindi nella seconda metà di giugno con nuova esperienza: gli adulti infatti si incontreranno nell’immenso Stadio degli Ulivi di Assisi e i bambini e gli adolescenti nell’incantevole Bosco di San Francesco (FAI).

"Nel momento in cui lo spettacolo dal vivo è fermo - commenta Fulvia Angeletti, direttore artistico del Piccolo Teatro degli Instabili - le connessioni umane che l’arte e il teatro generano devono sopravvivere e questo è possibile non 'riprendendo' i laboratori sospesi, ma dedicando delle giornate di lavoro alla nostra connessione umana, che diventa anche una potenzialità urbana e civile: un dono fatto alla comunità a cui apparteniamo e a cui teniamo".