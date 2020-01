Piccolo Teatro degli Instabili, al via i nuovi laboratori teatrali per adulti, ragazzi e bambini

Il Piccolo Teatro degli Instabili apre il 2020 con un nuovo ciclo di laboratori di recitazione per adulti, ragazzi e bambini. Tre differenti percorsi per tutte le età che offrono la possibilità di praticare il teatro da protagonisti della scena.

Si comincia lunedì 13 Gennaio alle ore 17:00 con un incontro di presentazione libero e aperto a tutti gli interessati per ricevere ogni informazione e curiosità riguardo il nuovo laboratorio di teatro per ragazzi dai 13 ai 17 anni dal titolo “I Giradini dell’Eden” tenuto da Massimiliano Burini con la collaborazione di Giuseppe Albert Montalto.

Martedì 14 e mercoledì 15 Gennaio alle 20:30 partirà invece in due gruppi, il nuovo laboratorio di recitazione per adulti dal titolo “The Masterpiece” a cura di Samuele Chiovoloni e Caterina Fiocchetti. Le numerose richieste arrivate hanno portato ad ampliare l’offerta formativa, così da permettere a tutti gli interessati di partecipare a un’iniziativa che riscuote da sempre grande successo.

Da mercoledì 15 Gennaio alle 16:30 prosegue infine il laboratorio di teatro per Bbmbini dal titolo "Piccoli Attori crescono" a cura di Giulia Zeetti (ART N/VEAU e Museo del Giocattolo) e con la partecipazione di Ayumi Makita ( scenografa e illustratrice): un percorso di voce, movimento, fiaba, immagine e creazione arrivato ormai alla sua terza edizione.