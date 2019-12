Nel 2020 arriva a Perugia "Comic", prima rassegna di stand up comedy

Con l’arrivo del 2020 Perugia sarà palcoscenico di Comic, prima edizione della stagione di stand up comedy promossa in sinergia dalla compagnia Occhisulmondo, dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore in collaborazione con Aguilar e Metanoia, con il patrocinio del Comune di Perugia.

La stagione, che verrà presentata prossimamente in conferenza stampa, è diretta da Matteo Svolacchia e vedrà alternarsi sul palco della sala dei Notari, con un’incursione in un altro suggestivo luogo dell’acropoli, alcuni tra i comedian più noti del panorama nazionale. Gli appuntamenti cadranno sempre di venerdì.

Ad aprire la stagione alla sala dei Notari il prossimo 31 gennaio (ore 21.00) sarà Michela Giraud con il suo one man show Michela Giraud e altri animali. L’artista riscuote grande popolarità sul web con partecipazioni a video virale che contano milioni di visualizzazioni, come quelli promossi dai collettivi Educazione Cinica e Le Coliche.