"Otto donne e un mistero": in scena la nuova produzione de “Il Gorro”

Il Gorro torna in scena a Passignano sul Trasimeno con il thriller comico di Robert Thomas “8 donne e un mistero”. Tutto inizia con “C’era una volta un uomo che era contornato da otto donne... “ . La nuova produzione della nota compagnia teatrale passignanese debutterà venerdì 17 gennaio alle ore 21 all’Auditorium Urbani, con replica domenica 19 alle ore 17:00.

In una casa isolata dalla neve otto donne si ritrovano coinvolte in un omicidio. Comincia così un’indagine condotta da tutte le donne, ciascuna legata alla vittima in modo diverso. Chi ha ucciso Marcel? Le otto donne si accusano l’una con l’altra, mosse da invidia, gelosia ed egoismo in un susseguirsi di colpi di scena ed esilaranti trovate comiche.