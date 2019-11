"Mistero Buffo" di Dario Fo inaugura la stagione del Piccolo Teatro degli Instabili ad Assisi

Domenica 24 novembre alle ore 17:30 apre il sipaio la stagione teatrale 2019/20 del Piccolo Teatro degli Instabili con “Mistero Buffo” di Dario Fo.

Ugo Dighero sarà regista e interprete, nel cinquantesimo anniversario dalla nascita di questa celebre opera teatrale.

L’attore genovese rivisita in chiave personale “Il primo miracolo di Gesù bambino” e “La parpaja topola”, due popolarissimi racconti creati dalla vulcanica fantasia del premio Nobel per la letteratura. Due fabulazioni che appartengono a quel meraviglioso contenitore denominato MISTERO BUFFO la cui ricorrente caratteristica più evidente è la scelta del linguaggio.

Dario Fo, riprendendo la tradizione dei comici dell’arte, costretti dalla Controriforma a inventare un simil-francese, un quasi-spagnolo, un semi tedesco, per recitare nei paesi europei durante loro fuga dall’Italia, propone il suo gramelot personale, mescolando dialetti nordici, parole arcaiche e suoni onomatopeici.

Per godersi la stagione degli Istabili ci si può abbonare a 9, 7 o a 5 spettacoli; tutti gli Under 30, gli over 65 e i partecipanti ai Laboratori potranno accedere alla riduzione sul prezzo del biglietto degli spettacoli della stagione.