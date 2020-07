"Ma non doveva andare tutto bene?" il 25 luglio il comico Battista farà sorridere e riflettere a Todi

Il 25 luglio in Piazza del Popolo Todi torna a sorridere con l’attore romano Maurizio Battista, reduce dal successo record del Teatro Olimpico di Roma. Grazie alla sua proverbiale ironia, con lo spettacolo "Ma non doveva andare tutto bene?" Battista affronterà i temi che hanno cambiato il mondo e le vite di tutti, per farne oggetto di riflessione, sottolineando gli aspetti grotteschi e contraddittori che, pur nel disagio, hanno costituito motivo di ilarità. Lo spettacolo incorniciato da un’imponente struttura di led, su cui gireranno contributi video significativi, ha un tema di fondo attualissimo. Battista, in un continuo confronto tra Italia e Resto del Mondo è pronto a donare una serata di divertimento e gioia.

Infoline: Skyline Srl 06.45552941 - 366.3907377 Biglietti in vendita: ticketone.it