Al Lyric arriva The Pozzolis Family con lo spettacolo che insegna a "sopravvivere" all'arrivo di un figlio

Al Teatro Lyrick di Assisi, nell’ambito della stagione “Via col venti” il 5 gennaio (ore 17.00) arrivano il papà e la mamma più amati d’Italia, Alice e Gianmarco, The Pozzolis Family, con il loro primo spettacolo “A-LIVE! -Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!”.

In scena i due performers si raccontano in un susseguirsi di sketch, racconti, proiezioni, canzoni, interviste, il tutto in una costante interazione con il pubblico che sarà parte attiva dello show. Dalla ricerca di un figlio, agli interrogativi classici di chi sta per diventare genitore, dal parto al cambio pannolino, dalla mancanza di sonno all’ eccesso di decibel, questo live show vuole far immedesimare gli spettatori e confortarli, perché chi ha figli si sentirà capito e compreso, mentre chi non li ha, guardandolo spettacolo potrà tirare un sospiro di sollievo.