A Foligno la stagione teatrale Parterre propone il comico Montanini

Il 2020 per le iniziative del cartellone Parterre si aprirà giovedì 23 gennaio (ore 21,15) all'Auditorium San Domenico con lo spettacolo di teatro comico dal titolo ‘Come Britney Spears’ di e con Giorgio Montanini. A completare la serata anche la partecipazione del noto attore Francesco Montanari e di Alessandro Bardani, artefici di un opening dello spettacolo.

Lo spettacolo ‘Come Britney Spears’ di e con Giorgio Montanini è inserito nel cartellone Parterre, realizzato in collaborazione con il Comune di Foligno, ideato per il secondo anno di gestione dell'Auditorium San Domenico di Foligno e degli altri due spazi cittadini (Auditorium Santa Caterina e Palazzo Candiotti) dell’ATI Parterre. Nata già dal nome per evidenziare l’attenzione a differenti pubblici che si intende coinvolgere, Parterre è responsabile della gestione tecnica, dei servizi e della progettualità artistica che riguarda la programmazione di tre anni (2019-2021) di questi tre importanti spazi cittadini di Foligno. Anche per il 2020 quindi questi luoghi saranno i protagonisti con offerte diversificate che spazieranno dalla musica, al cinema, al teatro, alla danza ma non solo.