Ebbanesis, il duo musico-teatrale al Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi

Dopo lo spettacolo d’apertura “Mistero Buffo” con Ugo Dighero, il Piccolo Teatro degli Instabili dà appuntamento il 1° Dicembre alle 17:30 con un concerto dal titolo “SerenVivity” del duo Ebbanesis composto da Serena Pisa e Viviana Cangiano.

Le Ebbanesis sono due anime gemelle musicali che combinano brillantemente lirismo, passione e ritmo in un mondo ricco e tradizionale come quello della canzone napoletana, personalizzandolo con la giusta intensità e con una comicità accattivante e colorata, componente chiave della loro amabile presentazione al pubblico, diventando una delle attrazioni musicali italiane più popolari e interessanti.

Uno spettacolo che non delude le aspettative, per la vis comica che le due artiste danno ad alcuni pezzi rendendo ancora più interessante e divertente il concerto. Due giovani donne che riescono a tenere il palco con la loro verve e l’innata passione per la musica che le unisce.

Il Piccolo Teatro degli Instabili propone formule di abbonamento a 7 o a 5 spettacoli, mentre tutti gli Under 30, gli over 65 e i partecipanti ai laboratori potranno accedere alla riduzione sul prezzo del biglietto degli spettacoli della stagione.