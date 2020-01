"Che disastro di Peter Pan!" in scena al Lyrick di Assisi

Si terrà il prossimo 15 febbraio (ore 21.15) al Teatro Lyrick di Assisi il debutto nazionale di “Che Disastro di Peter Pan” dalla commedia originale di J.M.Barrie, di Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields, traduzione Enrico Luttmann, per la regia di Adam Meggido, con Stefania Autuori, Luca Basile, Camillo Ciorciaro, Viviana Colais, Valerio Di Benedetto, Riccardo Giacomini, Massimo Genco, Carolina Gonnelli, Alessandro Marverti, Yaser Mohamed, Ilaria Orlando, Igor Petrotto e Marco Zordan.

Dal 2016 il pubblico di tutta Italia apprezza ed applaude “Che Disastro Di Commedia”, versione italiana del pluripremiato successo planetario “The Play That Goes Wrong”, che ha raccolto, di anno in anno, un sempre crescente numero di consensi. Dagli stessi autori arriva “Che Disastro Di Peter Pan” che si propone di alzare il tiro.

"Che disastro di Peter Pan" è presentato in esclusiva in Italia da AB MANAGEMENT e OTI in accordo con MISCHIEF WORLDWIDE LTD.