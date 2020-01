Arriva al Morlacchi la "Tosca", è il progetto Grande Lirica Perugia

Il Teatro Morlacchi, dopo lo splendore ritrovato con il recente restauro, avrà un importante ritorno all’opera con Tosca, uno dei capolavori di Giacomo Puccini, domenica 9 febbraio durante il Carnevale, come avveniva un tempo quando a Perugia c’era una importante Stagione Lirica.

Dopo il successo degli appuntamenti estivi di questi due anni all’Arena del Frontone, con Madama Butterfly, Rigoletto e La Traviata, il progetto Gande Lirica Perugia, promosso dal Coro Lirico dell’Umbria e dal Comune di Perugia, in collaborazione con l’Associazione Musica e Palcoscenico di Roma, approda nel 2020 al Morlacchi l'pera più passionale del Maestro Puccini.

Una Tosca portata da Ermanno Fasano, figlio di quell’Aldo Fasano tenore apprezzato anche al Morlacchi, che dopo la carriera di cantante avviò più di 50 anni fa l’attività di impresario iscrivendosi al neonato registro nazionale delle opere liriche con il N° 2.

Storica l’impresa, e storiche le scenografie, le stesse usate al tempo nel Teatro Comunale di Firenze, in cui è riportata esattamente la chiesa romana di Sant’Andrea della Valle dove si svolge il primo atto.

L’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, un caposaldo delle esecuzioni pucciniane, avrà una collaborazione importante nel Coro Lirico dell’Umbria diretto dal Maestro Sergio Briziarelli, oltre che nel Coro di Voci Bianche del Conservatorio Morlacchi diretto dal Maestro Franco Radicchia.

Il progetto Grande Lirica Perugia, nato con il patrocinio del Comune di Perugia, il coordinamento del Coro Lirico dell’Umbria e la fondamentale esperienza della SOLTI snc di Ermanno Fasano, sta di anno in anno consolidando la presenza dell’Opera Lirica nell’offerta culturale della città di Perugia. In via di definizione anche gli spettacoli estivi 2020 dell’Opera sotto le Stelle all’Arena del Frontone, tra questi una grande BOHEME il 28 di luglio.