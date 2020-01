Appuntamento con le risate al Piccolo Teatro San Martino di Perugia grazie ai Melensi

La compagnia dei Melensi dà appuntamento a tutti per passare due ore in allegria, dal 1 febbraio al 15 marzo. in scena a Perugia presso il Piccolo teatro San Martino a Perugia la commedia in due atti di Giampaolo Moretti "Poteva gi peggio", in cui si raccontano le disavventure di una famiglia perugina per cui una giornata di festa e convivialità si trasforma in un odissea. L'appuntamento è Pontani 21 tutti i sabati alle 21 e le domeniche alle 17,15 per due ore da passare in allegria.