Visti per Voi - Una straordinaria "Signora delle camelie" al Mengoni, Marianella Bargilli attrice di grande versatilità

Il Mengoni di Magione ha ospitato una straordinaria “Signora delle camelie”, nell’interpretazione di Marianella Bargilli, Silvia Siravo, Ruben Rigillo e Carlo Greco. Una messa in scena, frutto di una rilettura di incredibile modernità: a riprova di come il classico posa rivelarsi sempre vivo e vitale. Lo spettacolo ha fatto centro nel gusto degli spettatori che hanno apprezzato l’interpretazione, non meno che una modalità insieme filologica e spiazzante di riproporre un must della scrittura dell’Ottocento.L’adattamento e la regia di Matteo Tarasco sono meditate e originali.

La Dame aux camélias, alla base della “Traviata” verdiana, viene qui calata nella contemporaneità e insieme storicizzata in diverso contesto. Si spiegano così le tirate di coca di Prudenza, servetta-amica-ruffiana-prostituta, che incede imbracciando una fisarmonica di felliniana memoria. La stessa Marguerite si presenta in una mise improntata a sfacciato can can. Armando canticchia e si cuoce al calore dell’erotismo dell’amante, mentre il padre tenta di liberarlo da questa magnifica ossessione.

Ottime le musiche di Mario Incudine, centratissimi i costumi (realizzati dall’Accademia Costume&Moda), spoglia ma efficace la scenografia che si contenta di un divano, un tavolinetto con due bicchieri, due sedie, un candelabro e un’altalena finale ondeggiante tra fiocchi di neve. Ma tanto basta a suggerire l’ambiente, superando un descrittivismo d’antan.

La storia di amore e morte, disperazione e speranza, spietatezza e pietà, si alimenta del detto pascaliano per cui “il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce”. Uno spettacolo cui è facile pronosticare un meritato successo. Ameremmo rivederlo al Morlacchi, con un pubblico attento e numeroso. Dire che la Bargilli è bella e brava suona tautologico, ma vero.