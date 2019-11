Visti per Voi - Una commedia scritta da Aldo Benedetti trionfa al Piccolo Teatro San Martino

Una commedia scritta da Aldo Benedetti trionfa, per la Stagione dialettale, al Piccolo Teatro San Martino, nella messinscena della Bottega del Teatro di Leandro Corbucci. Il tema è quello dell’infedeltà coniugale, o presunta tale, trattata con leggerezza e ironia, senza mai scendere in volgarità. A riprova del fatto che ci si può divertire, anche toccando temi sensibili, ma basta farlo con eleganza.

Sul palcoscenico, insieme a Leandro Corbucci (avvocato e protagonista) e Gianfranco Zampetti (segugio dalle mille trasformazioni), la brillante Francesca Toppetti (la suocera), Mauro Bocchini (l’investigatore), Maria Cristina Belia (la moglie) e la debuttante Manuela Trippolini (la domestica).

Il plot mette in campo un marito sospettoso, una moglie desiderosa di evasione (almeno con la mente), e una squinternata agenzia d’investigazione, ingaggiata dall’avvocato sospettoso. La rendicontazione (fotografica e documentale) del tradimento non consumato è contenuta in busta chiusa e il marito si troverà nella spiacevole condizione di dover scegliere tra fiducia a priori (caldeggiata dalla suocera) o accertamento del vero.

Non mancano gag e colpi di scena, che vede, strenuo difensore della figlia, una Francesca Toppetti dai tempi comici eccezionali. Tutti ne escono bene. Anche lo staff tecnico, composto dagli amici Gianni Ferri, Alessandro Palazzoni, Giuliana Mattioli, Margherita Pierini, Franco Piazzoli, Franco Ubaldi e Umberto Alunni Breccolenti.

Teatro gremito, pubblico plaudente e partecipe. Cosa chiedere di più?