A Solomeo, annunciata la prossima stagione del Teatro Morlacchi: tra solide conferme e assolute novità

Un Cucinelli in forma strepitosa affabula sui valori eterni del bello e del buono, con la consueta pennellata di etica e di filosofia. Al tavolo per il saluto anche il neoconfermato sindaco Andrea Romizi, l’assessore Fernanda Cecchini in scadenza, il neoeletto rettore dello studium Maurizio Oliviero.

Nino Marino si sofferma su ringraziamenti dovuti a tanti che lo hanno affiancato in questa nuova esperienza di direttore artistico dello Stabile.

Poi viene sgranato il rosario degli spettacoli che sembrano proporre una stagione interessante quanto quella passata: la sfida è quella di uguagliarla per successo e qualità.

Tra le novità, un Silvio Orlando targato Calamaro, un Donchisciotte in ballet e uno in prosa con Alessio Boni, la produzione “Il maestro e Margherita” (visto al Cucinelli), lo steinbeckiano “Valle dell’Eden”, un Churchill con Battiston, “Il silenzio grande”, con la regia di un vecchio amico di Perugia, Alessandro Gassman. Poi, auguri di fine anno con Nicola Piovani, Umberto Orsini ne “Il costruttore Solness” di Ibsen, “La tempesta” con Eros Pagni, un “Tempo di Chet”, con Paolo Fresu e Dino Rubino (come non ricordare il nostro Straccivarius che suonò con Chet Baker?), “Regalo di Natale” di Pupi Avati (già apprezzato al Mengoni), un pirandelliano “Liolà” con Ovadia, “Giselle” col balletto di San Pietroburgo.

Tanto per fermarci ad alcune proposte di speciale appeal. Ma ce ne sarà per tutti i gusti e le inclinazioni. Per quanto ci riguarda, Perugia Today starà sul pezzo con puntuali recensioni di tutti gli spettacoli in cartellone. Non solo al Morlacchi.