Teatro per ragazzi: al teatro Morlacchi arriva la favola di Pinocchio

Come ogni anno torna puntuale l'appuntamento dell'arte e della cultura con la solidarietà. Sarà “PINOCCHIO” un musical famoso e da anni sulle scene di tutto il mondo ad allietare gli spettatori delle due repliche in programma al teatro Morlacchi di Perugia sabato 6 gennaio-ore 20.45- e domenica 7 ore 17.00. La Pro Ponte affianca la compagnia Findall'asiloinsieme per fare il “pienone”al Morlacchi e raccogliere così i fondi da dare, come ogni anno, in beneficenza.

Bruna Lepri e Ilaria Caporali, fondatrici della compagnia, il regista Carloncelli e tutti gli artisti amatori di nome ma professionisti di fatto hanno curato nei minimi particolari tutti gli aspetti dello spettacolo sempre gradito ai piccoli ma anche a genitori e nonni, sensibili come al solito all'appello della Pro Ponte onlus per il suo costante impegno socio-culturale e umanitario. Nomi di grido per le liriche: Stefano D'Orazio e Valerio Negrini e le musiche: Dodi Battaglia, Rend Canzian, Roby Facchinetti: esponenti dei Pooh. Biglietto: intero: 15 €, ridotto:10€.