VISTI PER VOI Teatro Mengoni, “Love Poems” della MM Contemporary Dance Company

Il Mengoni si conferma convinto incubatore della danza con “Love Poems” della MM Contemporary Dance Company… anche quando racconta un Brutal Love.

Uno spettacolo in tre quadri. La diegesi coreutica è costituita dall’anteprima nazionale dell’ultimo lavoro, facente capo al coreografo spagnolo Thomas Noone, dal titolo “Brutal Love Poems”. In scena Lorenzo Fiorito, Federica Lamonaca, Martina Piacentino e Nicola Stasi. Si cimentano in un racconto, asseritamente “non narrativo”, che però si segue con interesse e continuità. Movimenti fluidi, sinuosi, un tantino provocatori, in cui non c’è mai violenza o brutalità, ma la forza decisa del desiderio. Con quelle mani protese a toccare e scostate per finta, ma in fondo desiderate e contese.

Rovesciando la scaletta (per far riposare i ballerini da un impegno fisicamente e mentalmente spossante?), si presenta Jenny Mattaioli, giovane-vecchia conoscenza del palcoscenico. La danzatrice propone “Landen On a Virtual Earth” un solo di crisalide per la coreografia di Afshin Varjavandi. Jenny è percorsa da una corrente che le scuote le membra, fino al rivolo finale di sangue, che non è dolore, ma flusso generativo di vita.

Strepitosa, infine, la “Gershwin Suite” di Michele Merola, con una colonna sonora che offre “The Man I love”, “Summertime”, estratti da ritmo alterato della “Rapsodia in Blu”, pervasi da un cromatismo perfettamente reso dal movimento. Al quartetto iniziale si unisce Fabiana Lonardo, androgina e flessuosa. Tutto procede senza fatica apparente, con una espressività intensa, resa con forza sorvegliata.

Uno spettacolo a conferma della vocazione alla danza del Mengoni, teatro di valida sperimentazione, che propone spettacoli di rango. Grazie al direttore artistico Gian Franco Zampetti che raccoglie le proposte del direttore dello Stabile Nino Marino e dell’esperta di danza Adele Bevilacqua.