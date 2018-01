Dal piccolo schermo al tour nei principali teatri italiani: arriva Made in Sud

Spazio alla comicità al teatro Lyrick di Assisi che, nell’ambito della rassegna Concentrato di emozioni, propone una tappa di MADE IN SUD Live Tour 2017/2018 il prossimo 30 gennaio alle ore 21.15. Tornato a grande richiesta in tv ad animare la prima serata di Rai 2, dopo lo straordinario successo di audience delle precedenti edizioni, Made in Sud sarà infatti in tour con la frizzante conduzione di Fatima Trotta, nota ed amata dal pubblico televisivo e teatrale, accompagnata dai comici più noti e amati dello show.

Diventato negli ultimi anni un fenomeno di costume che è riuscito a coniugare la contagiosa comicità partenopea con gli standard di più longevi show comici televisivi, Made in Sud è divenuto presto un appuntamento della prima serata di Rai 2 atteso da tanti fan e appassionati. Nato al Teatro Tam, come un “laboratorio artistico” aperto al pubblico, ha creato una nuova generazione di comici e uno stile originale, ormai riconoscibile in tutta Italia. Il segreto sta nel ritmo serrato delle esibizioni e il ricco cast di comici; la conferma di tanto successo si evince dal grande riscontro di pubblico, non solo in tv ma anche sul web, tra i giovanissimi e sui social network. Molti i nuovi personaggi dell'edizione teatrale con la musica del Dj Frank Carpentieri che scandisce inesorabilmente i serratissimi ritmi dello spettacolo e quella dei Sud58, pronti a proporre nuovi remix del canzoniere partenopeo. Anche nella versione teatrale lo show, adatto a grandi e piccini, è accompagnato nelle due ore di comicità e intrattenimento dalle coreografie del corpo di ballo delle “suddine”.

Made in Sud – Una produzione Tunnel e Medina Produzioni, con Mino Abbacuccio, Francesco Albanese, Maria Bolignano, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Gino Fastidio, Vincenzo Fischetti, Ciro Giustiniani, Edoardo Guadagno, Nello Iorio, Giuseppe Laurato, Miss Illude, I Nerz, I sud 58; con la partecipazione straordinaria di I Ditelo Voi e Paolo Caiazzo.