Torna il Teatro in piazza a Perugia: si alza il sipario negli scorci più belli del centro storico, il programma

Il Nuovo Teatro in piazza di Perugia ritorna per il terzo anno consecutivo, dal 31 luglio al 5 agosto, portando in dote i crescenti riscontri di pubblico e di critica delle prime due edizioni e l'entusiasmo di un gruppo di lavoro, recentemente costituitosi anche nella omonima associazione culturale, che è riuscito a coagulare attorno a sè la quasi totalità dei gruppi teatrali professionistici operanti nel territorio cittadino.

La manifestazione sostenuta anche quest'anno in toto dal Comune di Perugia, Assessorato alla Cultura, pur dovendo affrontare come la maggior parte degli eventi culturali cittadini, un sensibile taglio di bilancio si presenta al via con entusiasmo e con la stessa filosofia generale. Sei giorni pieni di rappresentazioni e ben nove spettacoli distribuiti in alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico di Perugia.

Il programma è stato messo a punto dallo storico direttore artistico Giampiero Frondini insieme al suo team di collaboratori, cercando di coinvolgere tutti gli operatori cittadini resisi disponibili per il periodo e di distribuire gli spettacoli in diverse locations, per estendere il più possibile la manifestazione a tutte le aree della acropoli, perché sia vissuta sempre più come un Festival cittadino, per la città tutta.

Tra le compagnie coinvolte confermano la presenza dallo scorso anno Fontemaggiore, il Teatro di Sacco di Roberto Biselli, il gruppo del Canguasto diretto da Mariella Chiarini, Donati Olesen, Occhisulmondo con un progetto di teatro/musica dell';attore/regista Massimiliano Burini, la compagnia Elisa di Rivombrosa, nata dalla collaborazione tra Fontemaggiore e l’Associazione Italiana Persone Down. A loro si aggiungono in questa edizione il collettivo Human Beings guidato da Danilo Cremonte dell’Associazione culturale Smascherati!, Fondazione Perugia Musica Classica e Tetraktis Percussioni, ed infine un progetto corale coordinato e diretto dall'autore/attore Samuele Chiovoloni, con l’Associazione Argo.

Come preannunciato gli spettacoli animeranno varie parti del centro storico: dalla accogliente Piazza del Melo, alla corte interna della ex-mensa comunale di Via Fratti, oggi sede delle omonime Officine artigiane e creative; dalla Arena del Borgobello recentemente inaugurata in Via del Cortone a ridosso di Corso Cavour, allo splendido piazzale verde antistante la Chiesa di S.Michele Arcangelo, conosciuta da tutti i perugini come il "tempietto"; dalla sontuosa Porta Marzia posta lungo la omonima via che costeggia la Rocca Paolina, alla ritrovata Via Campo Battaglia.



Questo il programma:

Martedì 31 Luglio

Ore 21.00 - Arena via del Cortone

IL GATTO CON GLI STIVALI DA TIP-TAP

Elaborazioni musicali di Simone Frondini e Leonardo Ramadori

Regia di Giorgio Donati

Produzione: Tetraktis Percussioni- Fondazione Perugia Musica Classica

Ore 22.30 – Via Campo Battaglia

BALLATA PER UN MANOVALE

Atto unico di Franco Bicini tratto da “Bilora” di Ruzante

Regia di Mariella Chiarini

Produzione: Canguasto e Teatro Franco Bicini

Mercoledì 1 Agosto

Ore 21.00 – Chiostro Santa Maria Nuova, via Pinturicchio, 78

THE BAY OF DREAMS / LA BAIA DEI SOGNI

Gioco scenico di varia umanità del laboratorio teatrale interculturale Human Beings

Regia di Danilo Cremonte

Produzione: Human Beings

Ore 19.00 – Museo della scienza POST, via del Melo, 34

TECH IT EASY - LA TECNOLOGIA CHE DIVERTE

Visita guidata alla mostra che propone postazioni interattive per mettere in pratica il

divertente connubio tra creatività e tecnologia

Prenotazione obbligatoria tel. 075.5736501 - Ingresso 3 € a persona

Ore 22.30 – Piazza del Melo

BARBABLUES

Di G. Donati, J. Olesen e Giovanna Mori

con Giorgio Donati e Jacob Olesen

regia di Giovanna Mori

Durante la serata sarà presente Mr Happy Street Food, con stuzzicanti proposte

gastronomiche per una cena estiva nella splendida cornice di Piazza del Melo

Giovedì 2 Agosto

Ore 22.00 - Piazza del Melo