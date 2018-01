Tempo di Carnevale, il centro di Perugia si anima: laboratori, spettacoli e bartocciate

Si è tenuta stamattina, presso il Teatro di Figura di Perugia, la presentazione del programma del Carnevale del Bartoccio: le Giornate del Bartoccio 2018, che quest’anno avranno un’apertura spettacolare con l’Ingresso del Bartoccio in città sul minimetrò il sabato 20 gennaio: per l’occasione, il Bartoccio, impersonato da Graziano Vinti, indosserà il nuovo costume realizzato dalla Sartoria Teatrale di Divertilandia. Farà seguito, nell’Atrio del Palazzo dei Priori, la consegna delle chiavi della città al Bartoccio da parte del Sindaco di Perugia Andrea Romizi.

Le Giornate del Bartoccio vedranno iniziative e spettacoli come la Gara di Bartocciate di sabato 27 gennaio alla Sala Miliocchi cui seguirà la consueta e conviviale cena del Bartoccio. Ancora divertimento e divulgazione il sabato 3 febbraio alla Sala S.Andrea in via Tornetta, con il Bartoccio e gli altri: il racconto del Carnevale attraverso voci, musica, immagini; e poi sabato 10 febbraio alla Sala della Vaccara con la presentazione dei Disegni "fuoriguida" di Marco Vergoni raccolti e pubblicati da Ali&no editrice. Uno spazio ancora maggiore è dedicato quest’anno ai laboratori, destinati ai ragazzi ma aperti a tutte le età: il martedi 30 gennaio alla Biblioteca delle Nuvolecon il Laboratorio di fumetti, il giovedì 1 febbraio al Teatro di Figura di Mario Mirabassi con il Laboratorio di costruzione di marionette e la visita alla Mostra dei burattini dei Mirabassi; e ancora il mercoledì 7 febbraio al Museo del gioco e del giocattolo di S. Marco con il Laboratorio di costruzione dei bucciottini funamboli del Bartoccio.

Rivolto agli adulti, ma aperto a tutte le età e specialmente ai più giovani è il Laboratorio di trescone e saltarello e altri balli popolari umbri, che si terrà il venerdì 9 febbraio ad Umbrò. Due momenti di particolare rilievo saranno gli spettacoli conclusivi, che proseguono una tradizione ormai consolidata delle Giornate del Bartoccio: il primo è il Grande spettacolo di burattini a cura di Mirabassi, che si terrà sabato 10 febbraio alla Sala dei Notari: Il Bartoccio e la macchina del tempo; il secondo è il concerto-presentazione del nuovo cd di canzoni perugine CantaPerugia, che si terrà sabato 17 febbraio all‘Auditorium di S. Cecilia.

Una significativa innovazione del Carnevale del Bartoccio è che quest’anno non sarà festeggiato soltanto a Perugia, ma sarà presente anche in varie località dell’Umbria, come Deruta e Monteleone di Spoleto, la domenica 11 febbraio. A Monteleone di Spoleto, dove già nel 2017 si era avuta una prima edizione del Carnevale del Bartoccio, si replica quest’anno con la Sfilata dei carri del Bartoccio, con successiva distribuzione dei palloncini e dei quaderni del Bartoccio a tutti i bambini e bambine del comune. Dal 20 gennaio al 17 febbraio: un mese dedicato al Bartoccio!