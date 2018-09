Teatro di Rebecca, un super evento-spettacolo con l'attrice di "Un medico in famiglia"

Teatro di Rebecca, Oasi di Sant’Antonio. Nell’elegante struttura dei Cappuccini, un evento-spettacolo che coniuga fede, autobiografia e affabulazione. Sabato 22 settembre alle ore 15.30, sale sul palcoscenico Beatrice Fazi, l’attrice che interpreta il personaggio di Melina in “Un medico in famiglia”.

La Fazi, è attrice conosciuta e apprezzata dal grande pubblico per la sua simpatica partecipazione alla serie “Un medico in famiglia” nella parte che la vede come colf pseudo-filippina. Melina ha al proprio arco numerose potenzialità artistiche: attrice di rango in fiction e teatro, conduttrice televisiva, scrittrice.

La sua performance più recente sul piccolo schermo è il programma, su TV2000, “Per sempre”. Il format prevede una “guida al matrimonio”, un vademecum fra il serio e il giocoso in cui la Fazi accompagna le coppie di fidanzati in studio alla scoperta della grande avventura del matrimonio. Che è scelta affettiva e civile, ma anche religiosa e sacramentale. Beatrice, nella vita reale, è moglie, mamma di quattro figli, scrittrice animata da valori cristiani.

In “Un cuore nuovo - Dal male di vivere alla gioia della fede” (con prefazione di Franco Nembrini), racconta il proprio percorso di vita, dall’infanzia agli esordi come attrice, dall’amore col marito Pierpaolo, al contatto con altre persone che l’hanno orientata alla scoperta dell’incontro con Dio. Svolta che ha cambiato radicalmente la sua vita, portandola dal montaliano “male di vivere” alla dimensione gioiosa e valoriale della fede.

Proprio la fede, declinata sul versante della sua avventura umana, sarà al centro dell’evento di sabato prossimo. Fra’ Paolo Zampollini, dell’Ordine Frati Minori, presenterà l’evento, organizzato dalla Parrocchia di Sant’Antonio, in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Familiare Diocesano e l’Ordine Francescano Secolare. Parteciperanno inoltre il Movimento per la Vita Umbria, l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, il Forum delle Associazioni Familiari, Stromata, le Edizioni Paoline. L’incontro è a ingresso libero e gradito.