Marsciano, Teatro della Concordia: va in scena l'ultimo spettacolo di Edoardo Leo. I dettagli

Edoardo Leo al teatro Concordia di Masciano con lo spettacolo "Ti racconto una storia. Letture semiserie e tragicomiche". L'attore, sceneggiatore e regista romano si esibirà il prossimo 24 luglio (alle ore 21,15) in un reading-spettacolo prodotto dalla Stefano Francioni Produzioni, con musiche di Jonis Bascir, che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri raccolti dall'inizio della sua carriera ad oggi. Vent'anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all'occasione. È uno spettacolo che vuole far sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane. In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco, Benni, Piccolo, ecc) ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.

Sarà l’unica data in Umbria grazie alla collaborazione fra la neonata APS Teatro del Vino (associazione nata fra Marsciano e San Venanzo) e la "Stefano Francioni Produzioni" con il patrocinio del comune di Marsciano e alcuni sponsor locali far cui la Cantina Sasso dei Lupi. Lo spettacolo sarà anticipato da un aperitivo (ore 19,30) offerto dalla Cantina Sasso dei Lupo e Brasseria Veltrò.

Il costo dei biglietti sarà di 25 euro per la platea e di 20 euro per la galleria. Per info e prevendite: teatrodelvino2018@gmail.com o 3384160309 (dalle ore 12 alle ore 22)

Edoardo Leo, classe 1972, lo scorso 30 giugno a Taormina ha conquistato il "Persol 2018", il premio cinematografico più antico d’Europa, il secondo nel mondo dopo L’Oscar. Il brand e il sindacato Giornalisti cinematografici italiani l’hanno scelto come Personaggio dell'anno, per la trilogia di "Smetto quando voglio" e "Io c’è…". Attualmente è in tour in giro per l'Italia - tra un film ed un altro - con lo spettacolo "Ti racconto una storia. Letture semiserie e tragicomiche". Tra i sui impegni più recenti c'è la conduzione del "DopoFestival di Sanremo 2018" (febbraio 2018) assieme a Carolina Di Domenico con la partecipazione di Sabrina Impacciatore, Rolando Ravello, Paolo Genovese e Rocco Tanica, accompagnati dalla musica della Bluebeaters Band.