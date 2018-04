Il programma degli ultimi due week end al Teatro Bicini

Sabato 21 e domenica 22 aprile sarà ospite al Teatro Bicini una prestigiosa Compagnia umbra che porterà al Bicini “Sei personaggi in cerca di autore, di L. Pirandello, commedia con la quale hanno vinto il primo premio al 70° Festival Nazionale della Prosa di Pesaro: primo premio come spettacolo, primo premio per la regia, primo premio per il migliore attore protagonista, primo premio per la migliore attrice giovane, nomination per i costumi. Stiamo parlando della Compagnia Al Castello di S. Eraclio di Foligno che è stata già presente al Bicini sin dalla prima stagione, con autori quali Machiavelli, Garcia Loca, Molière, ed ora con Pirandello.

Il 28 e 29 aprile, salutiamo la primavera nel modo che più le conviene secondo la più classica e squisita tradizione popolare con “Serenate e canti d'amore” a cura di Mariella Chiarini e con la partecipazione dell'Ensemble Quintessenza. Un concerto folk con narrazione di tradizioni popolari legate al rito della serenata, ma si aprirà anche una piccola finestra sul genere della serenata in ambito colto con uno sguardo su alcuni dei più grandi musicisti che hanno legato il loro nome anche a questo genere: da Stradella a Scarlatti, da Mattheson a Vivaldi, da Mozart a Schubert.