Al Teatro Bicini, con Sarabanda Teatro, la serata si tinge di giallo... interattivo

Al Bicini la serata si tinge di giallo. La Compagnia “La Sarabanda Teatro” continua a cimentarsi nella serie dei delitti irrisolti, attraverso un dialogo spiritosamente interattivo. Dopo le tante “Cene con delitto”, proposte presso qualificate location umbre, accade ancora al teatro del Borgo Bello, sul cui palcoscenico è stato presentato “Carte false”. Ciascuno dei personaggi è, appunto, disposto a fare carte false per svincolarsi dall’accusa di omicidio, sebbene ognuno abbia validissime ragioni per essere intercettato come autore del misfatto.

Stavolta, è il proprietario di un teatro (perso giocando a carte con un avversario russo), ad essere sospettato di aver tolto di mezzo l’ingombrante pretendente della titolarità di quel bene. Con la sua morte, andrebbe tutto a posto e il teatro potrebbe essere venduto a un acquirente cinese, disposto a farne un ristorante. Ma si scopre che anche il cinese è fasullo e che sotto le sue spoglie si cela l’identità dell’innamorato di una collaboratrice del teatro e che… Insomma: un guazzabuglio totale nel quale è chiamato a districarsi l’ispettore Silvestrini, arguto, ironico e irriverente. Il pubblico è invitato a fornire la propria soluzione all’enigma, scrivendo su una scheda le proprie idee.

Il commissario le vaglia, le approva o le contesta. Premio finale a chi scioglie l’enigma. Una formula che continua a incontrare consenso, in forza della cordiale comunicazione tra attori e

pubblico, che commenta, ride, interviene, propone. Insomma: proprio quello che occorre per superare la comunicazione monodirezionale che domina nel mondo dell’informazione, troppo

autoreferenziale e omologata.