L'influencer Taylor Mega ospite in Umbria nel giorno di San Valentino

Appuntamento con Taylor Mega in Umbria. Arriverà a breve, il 14 febbraio 2020, in un locale di Gubbio. La modella e influencer, una delle donne più seguite del momento soprattutto online, è attesa al Level Clubbing. Il locale di via Piaggiola, è stato aperto da nemmeno un anno e la notizia della presenza di Taylor Mega è stata comunicata dagli organizzatori dell'evento attraverso la pagina Facebook e confermata telefonicamente al nostro sito. L'evento al quale sarà presente Taylor Mega è indicato per le ore 23.30. L'ingresso, raccomandano gli organizzatori, è disponibile con prevendita.