Gualdo Tadino, per appassionati di tatuaggi e piercing una 3 giorni con grandi artisti e festa in piazza

La IV edizione di Tattoo Party si terrà a Gualdo Tadino il 31 agosto, 1 e 2 settembre, con il patrocinio del Comune, presso la palestra della scuola media Franco Storelli in via Lucantoni. Saranno venticinque i tatuatori presenti alla convention, provenienti da tutta Italia, con aziende di fama mondiale - come la Balm Tattoo – che avranno i loro stand ma anche spazi dedicati al piercing e tutto quello che ruota intorno al mondo del tatuaggio. “Abbiamo accettato la proposta di Locand Ink per organizzare questa edizione a Gualdo Tadino. Insieme alla Asl e all’associazione abbiamo valutato una serie di locali in centro storico per organizzare la convention, ma per quest’anno non è stato possibile: ha spiegato l’assessore Fabio Pasquarelli.

Centro che sarà comunque toccato dall’evento, come hanno spiegato Elena Provvedi e Michele Coccia tra gli organizzatori dell'evento, dato che per sabato sera è prevista una cena presso il ristorante Gigiotto, seguita da una festa presso piazza Soprammuro. Gli stand della IV edizione di Tattoo Party saranno allestiti presso la palestra e saranno aperti al pubblico da venerdì 31 agosto dalle 16 alle 21, sabato e domenica dalle 12 alle 21. All’interno della palestra sarà allestito anche uno stand gastronomico e sarà presente uno spazio di Birra Flea. Domenica 2 settembre è previsto anche un contest tra i tatuatori presenti alla convention.