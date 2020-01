Un tappeto di fiori per l'anno santo di san Giacomo, sulle orme del Cammino di Santiago

I gruppi di infioratori del Trasimeno sono gli unici in tutta l'Umbria ad aver aderito al progetto mondiale per l’Anno Santo Giacobeo del 2021.

Più di centotrenta località di diciotto paesi al mondo, tra cui anche una trentina di città italiane, partecipano al progetto mondiale per essere presenti a Santiago del Compostela con la propria arte, il 25 Luglio, giorno di San Giacomo Apostolo, nel 202.

Con l'intenzione di promuovere il giubileo di san Giacomo del 2021, è stato creato un comitato con sede a Ponteareas in Galizia, Spagna, denominato “Comisión Gestora de Entidades Alfombristas del Camino de Santiago” del quale fanno parte infioratori ed artisti che realizzano tappeti di fiori in tutto il mondo. Il comitato ha come obiettivo principale quello di creare e partecipare a tutte le attività volte alla diffusione e alla promozione del Camino de Santiago e del patrimonio materiale e immateriale ad esso collegato, valorizzandone la ricchezza culturale, naturale ed umana.

In programma due progetti per l’Anno Santo. Il primo chiamato "Tappeti per il Cammino" dove partecipano solo artisti nei luoghi di ciascuna delle strade che convergono a Santiago de Compostela e consiste nella realizzazione di tappeti effimeri e devozionali in diversi materiali naturali, da gennaio a giugno del 2021, per concludere con un altro tappeto, il 24-25 luglio nella piazza Santiago di Obradoiro.

Il secondo sarà il "Tappeto Mondiale", tra il 24 e il 25 luglio 2021, dedicato al Cammino de Santiago a cui parteciperanno tutti gli artisti e volontari integrati nel comitato che vogliano elaborare un tappeto in un posto emblematico nella loro stessa città o paese. Il disegno sarà comune in ognuna di queste località seguendo la propria tecnica e il proprio stile, con dimensioni ed uso dei materiali naturali che preferiscono.

“L'obiettivo è realizzare lo stesso disegno di tappeto durante tutto il giorno contemporaneamente in ciascuna delle città e paesi coinvolti, in modo congiunto su scala mondiale". Sarà una specie di flashmob o performance diffuso nel grande giorno dell'apostolo di Santiago o alla sua vigilia”, segnala Miguel Angel Garcia Correa, ideatore dei progetti e presidente del comitato organizzativo.