Tappa spoletina per iStreet Food Gusto Solidale, cibo di strada e solidarietà per la Tanzania "a braccetto"

Fa tappa a Spoleto iStreet Food Gusto Solidale, il primo marchio italiano, nato in Umbria, che organizza eventi street food dove cibo e solidarietà vanno a braccetto. Da venerdì 13 a domenica 15 settembre, in Piazza Garibaldi, nei pressi del piazzale antistante l’Auditorium della Stella, ci saranno alcuni tra i migliori truck italiani con cibo di vario genere: dal fritto misto ascolano al pesce dell’Adriatico, dagli hamburger agli arrosticini, alla carne argentina, hot dog, piadine, dolci vari. Per tutti tanta birra delle migliori marche.

iStreet Food in questa tappa spoletina raccoglierà fondi da destinare alla onlus “Gocce d’amore per l’Africa” che ha come scopo quello di costruire una scuola per bambini in Tanzania.

Ricco il programma serale dedicato alla musica: venerdì 13 grande festa di fine estate con dj set Stefano Rinaldi e vocalist Yuri Urbani. Sabato 14 dalle ore 21 “Noche Latina”. Domenica 15 alle ore 21 da non perdere l’esibizione della scanzonata ed originale “Banda dei Secchio”, che intratterrà i presenti con musica e spettacoli; a seguire dj set fino alla chiusura degli stand.

All’interno dell’Auditorium ci saranno due laboratori: uno dedicato ai fumetti per bambini, dove tutti potranno partecipare e ricevere a fine evento un attestato, e l’altro dedicato al trucco sia per bambini che per le donne che avranno modo di scoprire tanti segreti su come truccarsi al meglio. I due laboratori saranno gestiti da due artisti, i fratelli Rinaldi: Giuseppe e Maria Rachele. Ci sarà anche uno stand dell’associazione “Gocce d’amore per l’Africa”, dove saranno messi in vendita prodotti solidali. L’ingresso ad iStreet Food è completamente gratuito.