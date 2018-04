Un ospite internazionale per il ritorno di Tangram all'Urban: on stage Baltra

Sabato 21 aprile torna Tangram con il live di un artista internazionale: on stage Baltra.

Il lavoro di Baltra crea qualcosa di estremamente evocativo e unico attraverso il suo DJing e le sue produzioni.

Il produttore di stanza a New York è noto per consentire al proprio sè interiore di parlare attraverso il suo suono, creando un marchio delicato, estremamente emotivo di vaghezza lo-fi, che lo distingue dal resto della scena musicale.

Il suo scintillante lavoro sta ottenendo l'attenzione che merita. Il video onirico per il suo singolo "Fade Away" ha superato le 300k visualizzazioni su YouTube; inoltre, la sua cassetta autoprodotta "No Regrets" è stata supportata da artisti del calibro di Matt Werth di RVNG Intl.

In consolle prima e dopo di lui Stefano Tucci, Max-P, Val Maz.