Torna Tangram all'Urban: i dettagli della serata

Sabato 7 aprile torna Tangram. On stage ACID JAXX Alfredo Trastulli aka F.T.G. (sound engineer, drum machines & synthesizer), Marco Baroni (keybords & synthesizer), Lorenzo Fontana (sax & flute)

Tre mondi musicali complementari uniti in un unico palco. Il loro live è un mix di sonorità anni 90, groove scarni, bassi profondi caratteristici di quel marchio “Roland” che ha segnato un' epoca. Pad avvolgenti come l’abbraccio del “black sound” di Chicago passando per chord e i piani taglienti che hanno segnato l’house music made in UK. Questo è ACID JAXX, un viaggio tra acid, electronicjazz e Detroit, dove pc o Macbook sono rimasti in studio lasciando spazio al puro groove costruito su drum machines e strumenti percussivi, il sax tenore, il flauto traverso e il sax contralto che si mescolano a sintetizzatiori analogici.

Prima e dopo in consolle: Nicholas, Stefano Tucci, Max-P