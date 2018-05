Urban: party di chiusura per Tangram. On stage ​Space Dimension Controller

Sabato 12 maggio party di chiusura per Tangram: on stage ​Space Dimension Controller

Space Dimension Controller è un'entità cosmica che galvanizza le tradizioni della musica dance con la sua estetica cyberpunk. Pubblicato su Ninja tune, R&S e Clone, il suo sound retro-futurista ha raccolto fan in tutto il globo (forse addirittura in tutta la galassia). Un vero personaggio della musica elettronica moderna amato dai suoi coetanei: ha suonato in tutti i principali Festival e club internazionali. Il suo show "Florencent Trails" ha raccolto il favore della critica e il suo set nella Boiler Room di Belfast ha ottenuto più di 4 milioni di visualizzazioni online.