Gherlinda: la tecnologia diverte con "Tech - it - easy", iniziativa per i bambini realizzata con il museo della scienza Post

La tecnologia fa divertire al Gherlinda grazie a Tech - It – Easy, la nuova iniziativa realizzata in collaborazione con il Museo della scienza Post, in programma sabato 30 giugno e domenica primo luglio nel centro di intrattenimento di Corciano. Ospite speciale dell’evento sarà il mondo Nintendo Labo grazie al quale i bambini dai 6 ai 12 anni potranno montare, giocare, scoprire la tecnologia attraverso creazioni interattive di cartone, animate dalla console Nintendo Switch. Tre ore di puro divertimento, dalle 17 alle 20, in cui i piccoli protagonisti verranno accompagnati dagli operatori del Post in un circuito di attività, tra laboratori, dimostrazioni e giochi, per connettere il mondo digitale e quello creativo.

La partecipazione è libera e gratuita, la prenotazione consigliata chiamando alla segreteria del Post: 075.5736501, eventi@perugiapost.it. I primi cento iscritti (telefonicamente) riceveranno premi da utilizzare al centro di intrattenimento Gherlinda: un buono - cena omaggio da consumare nel weekend e un biglietto per il cinema valido per due persone.

L’evento è ispirato alla nuova mostra del Post e dedicato ai bambini “appassionati di Hi Tech – spiegano gli organizzatori –, con il cervello che frulla, ma che vogliono rimanere con i piedi per terra, un’occasione unica per sperimentare il lato divertente della tecnologia”.

E mentre i più piccoli sperimentano e si divertono, per tutti al Gherlinda c’è la possibilità di seguire i Mondiali Russia 2018, grazie alla trasmissione di tutte le partite sul maxischermo appositamente allestito, e di andare al cinema approfittando della promozione per cui tutti i giorni, compreso il weekend, è possibile partecipare alla proiezione dei film a partire da 3, 90 euro.