Week end "vintage" alla Città della Domenica: swing festival, mercatini e l'angolo cioccolato di Luisa Spagnoli

Si preannuncia un weekend dalle atmosfere vintage per la città di Perugia che da venerdì 7 a domenica 9 settembre fa spazio alla seconda edizione di Perugia swing festival, organizzata dalla Happy Feet – Swing dance school, in collaborazione con il parco Città della Domenica e il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Perugia e Camera di commercio di Perugia.

Dopo l’opening party di venerdì all’hotel Meridiana, l’evento proseguirà all’interno del primo parco naturalistico d’Italia con una serie di iniziative all’insegna dello swing. Protagonista assoluta sarà Norma Miller ma accanto alla ‘regina dello swing’ ci saranno anche musicisti, dj e insegnanti di fama internazionale provenienti da Europa e Stati Uniti.

Il clou degli eventi sarà l’8 settembre, nella serata di gala in programma al Giardino d’inverno del parco, quando l’icona del lindy hop Norma Miller presenterà i suoi nuovi brani composti e musicati insieme alla Billy Bros. Swing Orchestra. Ci sarà inoltre uno spettacolo di ballo swing con insegnanti del calibro di William Mauvais & Maeva Truntzer dalla Francia e Isabella Gregorio & Pontus Persson dalla Svezia, che insieme a tanti ballerini trasformeranno la sala in un’autentica balera in pieno stile anni ’40.

Sabato e domenica i visitatori del parco saranno accompagnati fra le varie attrazioni in un percorso a ritroso nel tempo sulle note delle più famose Big band orchestra e musicisti come Count Basie, Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington. Verrà allestito un mercatino vintage nella piazza principale, con espositori provenienti da tutta Italia, che presenteranno abiti, scarpe, accessori, oggetti da collezione e vinili. Previsti, poi, lezioni di ballo swing gratuite per adulti e bambini, alle 11 e alle 15, e un Photo vintage corner, in stile anni ’20, dove trasformarsi in ‘perfetti gangster’ e ‘sofisticated ladies’, utilizzando abiti e accessori messi a disposizione per l’occasione e con l’aiuto di vintage hair dressers e make-up artists, per un autentico look alla Bulli&Pupe.

Gli scatti saranno pubblicati sulla pagina Facebook del Festival e parteciperanno a un contest con premio finale per la foto che riceverà più ‘like’. Il divertimento, inoltre, è assicurato per i bambini che grazie agli animatori scopriranno giochi ormai perduti, come la corsa con i sacchi, la campana, il gioco della ruota, e tanti altri.

E poi ancora sarà presente l’angolo di ‘Spagnoli confiserie du chocolat’: Luisa Spagnoli, omonima e pronipote della famosissima imprenditrice perugina, riporterà indietro nel tempo i visitatori con il suo cioccolato, lavorato rigorosamente a mano. Non mancheranno, poi, la possibilità di fare un giro in carrozza nella giornata di domenica, e un approfondimento culturale, alle 19 alla Sala dei Notari, con una conferenza dal titolo ‘Perugia e New York ai tempi dello swing’: sarà un’occasione per ricordare la storia di questo genere musicale, a cominciare dal Savoy Ballroom, celebre locale del quartiere Harlem di New York, e per farsi raccontare direttamente dalla testimone vivente Norma Miller quasi un secolo di storia. La conferenza sarà impreziosita dall’intervento del musicologo e critico musicale italiano, Luca Cerchiari, sulla ‘Perugia nell’era dello swing’ a cura del Fai – Giovani delegazione di Perugia. Alle 21, infine, tutti a ballare in piazza IV novembre nel Farewell party con il dj set di Big daddy.

“Una ventata di sana follia – ha sottolineato l’assessore a cultura, turismo ed università del Comune di Perugia Teresa Severini – e un sapore vintage di piena attualità. Swing per tutti, giochi e cioccolato rigorosamente ‘Luisa’ per riscoprire insieme il piacere del ballo che entusiasmò l’America e contagiò l’Europa. Un’icona come Norma Miller, quale testimonial, sarà l’avvenimento-clou, ma sono certa che, così come avviene in altre città invase dalla musica e dalla febbre dello swing, Perugia non sarà da meno.

Ritengo che questo evento sarà un’occasione imperdibile per divertirsi in compagnia e socializzare, distogliendo lo sguardo, almeno per un po’ dallo schermo del computer o del tablet. Vorrei ringraziare, in conclusione, la Città della Domenica e l’Happy Feet – Swing dance school per aver organizzato e reso possibile questo avvenimento speciale”.