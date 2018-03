Al Supersonic di Foligno un week end pieno di sorprese: tutto il programma del fine settimana di Pasqua

Sem&Stènn da X Factor, il sound dei Led Zeppelin e degli AC/DC e “1Hour”, il party che cambia festa ad ogni ora. Il weekend di Pasqua al Supersonic di Foligno è tutta una sorpresa. Si comincia venerdì 30 marzo con la serata “Roulette” che avrà un ospite proveniente direttamente da X Factor , ovvero il duo Sem&Stènn , due personaggi incredibili “adottati” da quel genio di Manuel Agnelli che li ha voluti come opening act del concerto degli Afterhours del 10 aprile prossimo.

Sem&Stènn si conoscono nel lontano 2007, frequentano un corso di produzione di musica elettronica e cominciano a lavorare in diversi club milanesi fino al 2015, quando iniziano a dedicarsi alle loro produzioni contaminate da sonorità di artisti come Pet Shop Boys, Beastie Boys, Depeche Mode, MGMT e Justice. Nell’estate del 2017 arriva X Factor, il duo supera le fasi di selezione – audition, bootcamp e homevisit - fino ad arrivare tra i 12 finalisti in gara sotto l’ala di Agnelli. Divertenti, disturbati e disturbanti, i due scuotono il pubblico con versioni electropop di pezzi dei The Cure, di Marilyn Manson e degli MGMT. Nelle scorse settimane hanno pubblicato l’inedito “The Fair”, che celebra gli eccessi del mondo dei club e che sarà presentato al Supersonic. Sem&Stènn saranno i protagonisti venerdì all’interno della serata “Roulette” che prevede un mix dei djset delle serate The Golden Age, Tropicana Ye, Venerdì Pesce e Lemonized.

Sabato 31 marzo si cambia registro. Il mood sarà quello hard rock e blues tipico degli anni ‘70 per una serata-evento dedicata alle grandi icone del rock. Sul palco tornano a grande richiesta i Black Dogs, tribute band dei Led Zeppelin che suoneranno i più grandi classici che hanno reso indimenticabile la band di Jimmy Page, Robert Plant e compagni. Dopo di loro toccherà agli High Voltage, tribute band degli “elettrici” AC/DC che daranno la scarica finale prima dell’aftershow con il djset Supersonic “Great Classic” selection.