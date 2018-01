Al Supersonic “I Cieli di Turner”: il gruppo vincitore dell’Arezzo Wave Umbria

Anno nuovo, stessa musica. Di qualità. Finite le feste, la programmazione del Supersonic Music Club riparte dalla musica live con un concerto molto atteso, quello de “I Cieli di Turner”, ovvero uno dei migliori act umbri in circolazione e che a Foligno, sabato 13 gennaio, presenterà il suo primo album. Il terzetto perugino, infatti, ha scelto proprio il Supersonic per il release party di “Opera Viva”, il debut che uscirà ufficialmente il 19 gennaio e che potrà essere ascoltato in anteprima durante la serata. Francesco Tordo (sintetizzatori, voce), Edoardo Montagnoli (chitarra, voce) e Alessandro Agneletti (batteria), ovvero I Cieli di Turner, saranno il nome di punta della terza serata “Local Heroes”, format tra i più apprezzati del Supersonic e che in questi anni è stata una vetrina importante per i gruppi umbri che si sono esibiti sul palco del locale folignate.

Il progetto “I Cieli di Turner” nasce nel 2014 in seguito alla registrazione di alcune tracce inedite che andranno a comporre poi il primo EP autoprodotto della band, "Adele". Nel marzo del 2015 ICDT prendono parte ad Arezzo Wave (selezioni Umbria) arrivando in semifinale. A ottobre vengono poi selezionati per la 27a edizione del Rock Contest Controradio che, dopo il superamento della fase eliminatoria e della semifinale, li ha visti protagonisti nella finalissima tenutasi all'Auditorium Flog di Firenze del 5 dicembre. Ad aprile 2016, per il secondo anno consecutivo, vengono selezionati per Arezzo Wave Umbria. Il 24 aprile si aggiudicano il titolo di “Arezzo Wave Band Umbria” dopo l’esibizione alla Darsena di Castiglione del Lago e il 1° luglio si esibiscono all'interno del festival a San Giustino Valdarno (AR). Hanno condiviso il palco con Paolo Benvegnù, Appino degli Zen Circus, I Ministri, Bluebeaters e altri ancora, collezionando un totale di una sessantina di concerti. Oltre all’attività live, il gruppo ha portato avanti le registrazioni del loro primo album, “Opera Viva”, intorno a cui c’è molta curiosità e che sarà presentato in esclusiva al Supersonic.

Ad aprire la serata di sabato saranno i Miptera con il loro polsh rock. Paul Martom, Massimiliano De Curtis e Alessandro Tortoioli, questi i tre membri della band nata a Londra nel 2014 e che poi ha iniziato a registrare i primi demo a Perugia. In attesa di ultimare la lavorazione di un EP, i Miptera presenteranno al Supersonic il materiale già pronto. Il warm up e l’aftershow saranno affidati alle sapienti mani di Aindra Hook, MenCarHell e Clyro del Rollover Staff. Il weekend del Supersonic, infine, sarà aperto venerdì 12 gennaio dall’ormai classica festa del “Venerdì pesce – Fritto misto”, con i djset di solo musica italiana e la resident band White Rose che aprirà le danze.